Başiskele Belediyesi’nden spor kulüplerine malzeme desteği

Başiskele Belediyesi, ilçede spor faaliyetlerini sürdüren 12 amatör spor kulüplerine ve sporculara malzeme desteği sağladı.

Kocaeli’nin Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, ilçede sportif başarıların artması için sporcuların antrenmanlarda ve müsabakalarda kullanabilecekleri malzeme desteği verdi. Başiskele Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü koordinesinde Başiskele Spor Salonu’nda düzenlenen törenle malzemeler kulüplere dağıtıldı. Korona virüs tedbirleri alınarak gerçekleştirilen törene Başiskele Kaymakamı İsmail Gültekin, Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Murat Aydın, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Şemsettin Yıldırım, Başiskele İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemil Akkaya, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ferhat Solakoğlu, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, ilçede faaliyetlerini sürdüren 12 spor kulübünün başkanları, yöneticileri, antrenörleri ve sporcuları katıldı.

Gençliğinde amatör kaleci olduğunu olduğunu ve profesyonel yöneticilik hayatı boyunca da her zaman spor camiasının içerisinde olduğunu söyleyen Başkan Özlü, “Amatör spor kulüplerimiz için uzun yıllardır fedakarca çalışıyor. Bizler de bu çalışmalara zaman zaman katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Bizim ilçemiz spor kulübü bakımından zengin bir ilçe. 12 tane amatör spor kulübümüz var. Bunlar ağırlıklı olarak futbol dalında faaliyetlerini sürdürüyor. Benim de bir futbol sevdalısı olmam dolayısıyla bu takımlarımızı desteklemek benim de hoşuma gidiyor. Özellikle gençlerimizin spor yapması, kötü alışkanlıklardan uzak durması noktasında futbol ile onlara ulaşmanın çok güzel bir araç olduğunun inancındayım. Fakat bu yetmez. Bizim gelecek yıllardaki hedefimiz futbolun dışında diğer amatör branşlarda da Başiskelemizin sporcularını çıkarmak. Atletizm, güreş, judo, tekvando, karate, masa tenisi gibi bireysel spor branşlarında da Başiskelemiz’i temsil eden gençlerimizin, sporcularımızın olmasını istiyoruz” dedi.

Konuşmaların ardından Belediye Başkanı Yasin Özlü, Başiskele’de sportif faaliyetlerini sürdüren amatör spor kulüplerine sporcuların antrenmanlarda ve müsabakalarda kullanabilecekleri malzemelerden oluşan hediye kolilerini kulüplere takdim etti.