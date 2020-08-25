Başiskele Belediyesi’nden cenaze evlerinde korona virüs tedbiri
VATANDAŞLARI ACI GÜNLERİNDE YALNIZ BIRAKMAYAN BAŞİSKELE BELEDİYESİ EKİPLERİ TAZİYE VE CENAZE EVLERİNE KORONA VİRÜS TEDBİRLERİ KAPSAMINDA UYARI AFİŞLERİ VE DEZENFEKTAN TANKLARI YERLEŞTİRİYOR.
Başiskele Belediyesi ekipleri taziye ve cenaze evlerine korona virüs tedbirleri kapsamında uyarı afişleri ve dezenfektan tankları yerleştiriyor.
Pandemi süresince gerek vefa grupları gerek denetim ve tedbirler, yıkama, dezenfektan çalışmaları ile korona virüse karşı mücadele veren Başiskele Belediyesi vatandaşların tedbirleri gevşeterek vakaların artmasını en aza indirmek için uyarılarını sıklaştırıyor. Bu bağlamda düğün ve cenazelerde sıkı denetim ve tedbirler sürdüren belediye, taziye ziyaretlerinin yapıldığı cenaze sahiplerinin hanelerine gerekli uyarı hatırlatmalarının yapıldığı büyük afişler asarak, el dezenfektan stantlarını da bahçelere kuruyor.
Çalışmalar ile ilgili konuşan Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, “Hep birlikte almış olduğumuz tedbir ve önlemler doğrultusunda ısrarcı ve istikrarlı olursak başaramayacağımız şey yoktur. Bu bağlamda da kontrollü sosyal hayat döneminden en kısa süre içerisinde normalleşme sürecini sağlıklı bir şekilde yaşayacağımıza inanıyorum. Bütün vatandaşlarımıza da bu konuda kişisel temizlik, maske ve mesafe kurallarına hassasiyetle riayet etmelerini diliyorum” dedi.
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