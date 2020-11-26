Başiskele Belediyesi yeni imar yolları açmaya devam ediyor

Başiskele Belediyesi ihtiyaçlar ve talepler doğrultusunda yeni imar yollarını açmaya devam ediyor.

Başiskele’de yeni yerleşim alanlarının artmasıyla ihtiyaç durulan yeni imar yolları için çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda Başiskele Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince, nüfusu hızla artan Barbaros Mahallesi Beyazıt, Devre ve Düzyol sokaklarda yol açma çalışmalarını gerçekleştiriyor. Yolların açılmasının ardından üst yapı çalışmaları tamamlanan yollar, vatandaşların hizmetine sunuluyor.