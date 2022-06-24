Son Dakika
Başiskele Belediyesi Yaz Spor Okulları’na kayıtlar başladı
Başiskele Belediyesi, yaz tatilini eğlenceli ve verimli geçirmek isteyen çocuklara bu yaz da ücretsiz yaz spor okulları imkanı sunuyor.
KOCAELİ 24.06.2022, 15:23
Başiskele Belediyesi, yaz tatilini eğlenceli ve verimli geçirmek isteyen çocuklara bu yaz da ücretsiz yaz spor okulları imkanı sunuyor.
Başiskele Belediyesi, 5-16 yaş aralığındaki çocuklar için ücretsiz Yaz Spor Okulları düzenleyecek. Geleceğin yetenekli sporcularının da keşfedilmesine olanak sağlayan okulda 7 farklı spor branşında eğitimler verilecek. Bunlar karate, yüzme, jimnastik, satranç, masa tenisi, basketbol, voleybol olacak. Yaz Spor Okulları’na son başvuru ise tarihi 29 Haziran Çarşamba günü.