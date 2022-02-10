Başiskele Belediyesi personeline KVKK eğitimi

Başiskele Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü koordinesinde, birim müdürleri ve personele yönelik 6698 sayılı ‘Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ (KVKK) hakkında bilgilendirici eğitim semineri düzenlendi.

Danışman Avukat Mustafa Yağcı ve ekibi tarafından verilen eğitimde kişisel verilerin korunmasının önemi ve hukuki sorumluluklar personele anlatıldı. KVKK eğitimi boyunca kişisel verilerin işlenme ve korunma şartları, açık rıza, veri sorumlusunun yükümlülükleri, yaptırımlar ve kişinin hakları konularında ayrıntılı bilgiler verildi. Başta özel hayatın gizliliği, kişilerin temel ve hak özgürlüğünü korumaya ve kişisel verilerin işlenmesinde uyulması gereken usul ve esasların önemine değinilen eğitimde, ne tür verilerin kişisel veri olduğu, kişisel verilerin nasıl muhafaza edileceği, hangi durumlarda hangi amaçlar doğrultusunda kullanılacağı konularında bilgilendirmeler yapıldı. Eğitimde ayrıca kişisel veri konusunda temel hak ve ilkelerin neler olduğu, hangi durumların KVKK ihlali sonucunu doğurduğu ve yaptırımların neler olduğu bilgileri de belediye personeline aktarıldı.