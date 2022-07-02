Başiskele Belediyesi Müzik Okulları’ndan sezon finali

Başiskele Belediyesi’nin ödüllü projesi Genc-i Âlâ Gençlik Modeli’nin çatısı altında ilçedeki çocuklara ve gençlere yönelik açılan Müzik Okulları, sezon finalini muhteşem bir gösteriyle gerçekleştirdi.

Piyanodan bağlamaya, gitardan şan eğitimine, çocuk korosundan gençlik korosuna birçok müzik dalında ücretsiz eğitim alan 200’den fazla öğrenci dün akşam Yeniköy Kültür Merkezi Ahmet Özel Çok Amaçlı Tiyatro Salonu’nda izleyiciler karşısına çıkarak hünerlerini sergiledi. Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü’nün de katılım gösterdiği programa Başiskeleliler yoğun ilgi gösterdi.

Başiskele Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü’nün koordinesinde yaklaşık 2 yıldır 7 yaştan 30 yaş üstüne kadar müziğe ilgi duyan Başiskeleliler’e verilen ücretsiz eğitimler sonunda gerçekleştirilen sezon finali renkli anlara sahne oldu. Başiskele Belediyesi Müzik Okulları Eğitmenleri Bukte Saatcı, Fırat Nadir Bilgin ve Furkan Kayaoğlu eşliğinde sahneye çıkan geleceğin müzisyen adayları katılımcıların kulaklarının pasını sildiler.

Yeni bir binanın müjdesi verildi

Başiskele Belediyesi Müzik Okulları öğrencilerinin sahne performanslarının ardından sahneye çıkan Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, başta öğrenci kardeşleri olmak üzere emeği geçen herkesi tebrik etti. Başkan Özlü, konuşmasında ayrıca bir sürprizi de açıklayarak müzikseverlere güzel bir müjde verdi.

Başkan Özlü, “Çok güzel bir gece yaşadık. Kardeşlerimizin müzik ziyafeti bizleri hem bedenen hem de ruhen dinlendirdi. Çok az bir sürede, pandemiye ve kısıtlı olanaklara rağmen öğrenci kardeşlerimizin böyle büyük yol kat ettiğini görmek bizi çok mutlu etti. Bu başarılarından dolayı öğrencilerimizi, eğitmenlerimizi ve öğrenci velilerimizi tebrik ediyorum. Önümüzdeki eğitim sezonunda müzik okullarımıza ait daha donanımlı, özgün ve ses stüdyolarının da olduğu bir bina yapacağız. Ekip arkadaşlarıma da talimat verdim. Bu iş güzel bir yere gelmiş. Herkesin emeğine ve yüreğine sağlık” dedi.