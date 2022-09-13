Başiskele Belediyesi kendi enerjisini üretecek, yıllık 800 bin TL tasarruf sağlanacak

Başiskele Belediyesi, Fen İşleri ve Temizlik İşleri Müdürlüğü yerleşkesindeki hizmet binalarının çatılarına güneş enerjisi panelleri yerleştirerek kendi elektrik enerjini üretecek. Güneş enerjisi panelleriyle yıllık 800 bin TL tasarruf sağlanacak.

Yenilenebilir enerji kaynaklarından güneş enerjisi, Ovacık Mahallesi’nde yer alan Fen İşleri ve Temizlik İşleri Müdürlüğü yerleşkesindeki hizmet binalarının çatılarına yerleştirilecek, güneş panelleriyle elektik enerjisine dönüştürülecek.

Hizmet binaları çatılarına yerleştirilecek güneş enerjisi panelleriyle yılda 200 bin kilowatt (kWh) elektrik üretilerek yıllık 800 bin TL tasarruf sağlanacak. Başiskele Belediyesi, güneş enerjisi panelleri sistemiyle elektrik enerjisi üretmenin yanında yılda 120 ağacı kesilmekten ve fosil yakıtlardan oluşan 80 ton karbon salınımından kaynaklanan hava kirliliğine büyük ölçüde engel olacak.