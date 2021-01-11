Başiskele Belediyesi iş arayan 666 kişiye umut oldu

Başiskele Belediyesi tarafından kurulan Başiskele Kariyer ve İstihdam Merkezi, 666 kişinin istihdamını sağladı.

Cumhurbaşkanlığı tarafından ülke genelinde başlatılan İstihdam olmalarına ülke ekonomisine katkı sağlamaları amacıyla 2019 yılının Nisan ayında, Başiskele belediyesi tarafından hayata geçirilen BAŞKİM, korona virüs engeline rağmen çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. İŞKUR ile işbirliği içerisinde çalışan Başiskele Kariyer ve İstihdam Merkezi (BAŞKİM), hizmete girdiği günden bu yana 666 Başiskeleli’yi iş sahibi yapmanın haklı gururunu ve mutluluğunu yaşıyor.

İş sahibi olan kişiler kadar firma sahiplerinin de büyük bir memnuniyet duyduğu Başiskele Kariyer ve İstihdam Merkezi hizmetinden 195 firma eleman desteği alıyor. Başiskele Kariyer ve İstihdam Merkezi, kurulduğu günden itibaren 2020’nin Aralık ayı sonuna kadar 3bin 184 işlem yaparak yoğun bir çalışma temposunda istihdam seferberliğine desteğini sürdürdü.