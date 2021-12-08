Başiskele Belediyesi aralık ayı meclisi toplandı

Başiskele Belediyesi’nin aralık ayı meclis toplantısı üyelerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Belediye Başkanı Yasin Özlü’nün başkanlığında toplanan belediye meclisi, açılış ve yoklama ile başladı. Başiskele Belediyesi’nin bir önceki birleşime ait üyelere dağıtılan karar tutanağı oylanarak kabul edildiği toplantıda, 14 madde görüşüldü. Gündemin 1, 2, 3 ve 6. maddelerini kapsayan imar komisyonu raporu oy birliğiyle kabul edilirken, 4 ve 5. maddeleri oy çokluğuyla kabul edildi. Günübirlik termal tesis yapılabilmesi amacıyla Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Başiskele Belediyesi ortak hizmet proje protokolü imzalanması da mecliste görüşüldü. Gündemin 10. maddesinde yer alan Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün termal tesis yapılması amacıyla Kocaeli Büyükşehir ve Başiskele Belediyesi arasında ortak hizmet proje protokolü yapılması ile ilgili teklif yazısı meclis üyelerinin oy birliğiyle kabul edildi.

Gündemin 11, 12 ve 13. maddelerini içeren İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün teklif yazılarının İmar Komisyonu’na havalesi oy birliğiyle kabul edilirken, İnsan Kaynakları Eğitim Müdürlüğü’nün 02.12.2021 tarihli ve 13821 sayılı Kadro-Derece Değişikliği yapılması ile ilgili teklif yazı oy birliğiyle kabul edildi.

Gündem maddelerinin görülmesinin ardından Belediye Başkanı Yasin Özlü, meclis üyelerine teşekkürlerini sunarak, alınan kararların Başiskele için hayırlı olmasını diledi.