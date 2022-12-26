Başiskele Atatürk Meydanı’nda çalışmalar tamamlandı

Başiskele Belediyesi tarafından Yeniköy Merkez Mahallesi’nde yaklaşık 5 bin 300 metrekarelik alanda yapılan Atatürk Meydanı’nda çalışmalar sona erdi.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün özel tasarımlı 2,5 metre uzunluğundaki led ışıklı silüeti meydanın tam ortasına yerleştirildi. Yeniköy Merkez Mahallesi’nin çevresini ve çehresini güzelleştiren meydanda ağaçlandırma çalışmaları, peyzaj çalışmaları yapıldı. Dekoratif aydınlatma direkleriyle aydınlatılan meydana oturma grupları ve kent mobilyaları yerleştirildi. Bölge sakinlerinin huzurla dinlenip vakit geçirebileceği meydanda ayrıca 30 araçlık otopark alanı da yapıldı.