Basın İlan Kurumu yeni yerinde

Basın İlan Kurumu Kocaeli Şube Müdürlüğü, bugünden itibaren yeni adresinde hizmet vermeye başlıyor.

Basın İlan Kurumu Kocaeli Şube Müdürlüğü, bugünden itibaren yeni adresinde hizmet vermeye başladı. Adres değişikliğine ilişkin bilgi veren Basın İlan Kurumu Kocaeli Şube Müdürü Salih Yalçıntaş, “Kurum olarak, resmi ilanlar ile kamu kurum kuruluşlarına ait reklamların, gazete ve dergilerde yayınlanmasına aracılık ediyoruz. Yeni yerimizde, kurumumuzun teknik alt yapısının da yenilenmesiyle birlikte yerel basınımıza daha iyi koşullarda hizmet vereceğiz. Kurumumuza ve yerel basınımıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Basın İlan Kurumu Kocaeli Şube Müdürlüğü İzmit ilçesi Kadıköy Mahallesi, Esendal sokakta çalışmalarını sürdürecek.