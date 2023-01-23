Başarılı sporcular ödüllendirildi

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, tekvando branşında derece elde eden sporcularla bir araya gelerek başarılarını kutladı, hediye takdim etti.

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, katıldıkları organizasyonlarda başarılı neticeler elde eden Derincespor Kulübü’nün sporcularıyla bir araya geldi. Başkan Aygün, Tekvando Kocaeli İl Şampiyonası’nda şampiyon olan Ceren Azra Karak, Helin Çamlıbel, ikinci olan Halid Enes Ünlütürk ve üçüncü olan Cihan Malkoç’u tebrik etti. Başkan Aygün aynı zamanda Kocaeli Liseler Arası Tekvando Şampiyonası’ndan başarılarla dönen Muhammet Hamza Çolak, Ceren Azra Karak ile Koray Erdağ, Buğra Kaygusuz ve Yusuf Kırık’ı kutladı. 18 branşta binlerce sporcuya eğitim olanağı veren Derincespor Kulübü’nün başarısını önemsediklerini belirten Başkan Aygün, spora olan desteklerinin devam edeceğini söyledi.