Başarılı öğrencilere madalyalar Büyükgöz’den

Gebze Belediyesi Yaz Okulu Atlı Binicilik Kursu’nun başarılı öğrencilerine madalya ve ödüllerini Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz takdim etti.

Gebze Belediyesi Yaz Okulu kapsamında açılan atlı binicilik kursunu başarıyla tamamlayan öğrencilere ödüllerini Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz verdi. Gaziler Dağı’nda bulunan Atlı Eğitim Merkezi’nde düzenlenen törende kurs öğrencileri ve aileleriyle bir araya gelen Başkan Büyükgöz, kursiyerlerin sergilediği atlı binicilik gösterisini ilgiyle izledi. Gösterinin ardından Ekofan binicilik yarışlarında dereceye giren Gebze Belediyesi Yaz Okulu Atlı Binicilik kursu öğrencilerine madalyalarını ve hediyelerini takdim eden Başkan Büyükgöz, kursları başarıyla tamamlayan Gebzeli öğrencileri tebrik etti.