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Barbaros’ta dönüşüm başlıyor

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Körfez Barbaros ve Kabakoz bölgesindeki riskli alandaki binaların taşınması ile ilgili müjdeyi verdi. Söğüt, “İlk adımı Barbaros için atacağız. 500 konut için TOKİ ihaleyi 1-2 ay içerisinde yapacak, 2 yılda da tamamlanacak” dedi.

KOCAELİ 15.01.2022, 11:44
Barbaros’ta dönüşüm başlıyor

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Körfez Barbaros ve Kabakoz bölgesindeki riskli alandaki binaların taşınması ile ilgili müjdeyi verdi. Söğüt, “İlk adımı Barbaros için atacağız. 500 konut için TOKİ ihaleyi 1-2 ay içerisinde yapacak, 2 yılda da tamamlanacak” dedi.

Körfez Barbaros Mahallesi ve Kabakoz bölgesindeki riskli alandaki binaların taşınması ile ilgili Karadenizliler Derneği’nde gerçekleştirilen STK buluşmasında müjdeyi verildi. Barbaros ve Kabakoz’daki kentsel dönüşüm için adım adım ilerlediklerine değinen Başkan Şener Söğüt, “Orası 99 depreminden bugüne kadar devam eden, 23 yıllık bir sorun” şeklinde konuştu.

“500 konutun yapılması için ihale talimatı verildi”

Tam 500 konutun yapılması için ihale talimatı verildiğinden bahseden Başkan Söğüt, “Bugüne kadar altyapısını oluşturduk. Geçtiğimiz hafta Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın Ankara’daydı; Çevre ve Şehircilik Bakanımız ile görüştü. Bakan bey toplantıda TOKİ’ye daha önce rezerv alan olarak belirlenen Yavuz Sultan Selim Mahallesi’nin kuzeyindeki bölgede 500 konutun yapılması için ihale talimatını verdi. TOKİ ihalesini 1-2 ay içerisinde yapacak ve 2023 sonu gibi de konutlar tamamlanacak” ifadelerini kullandı.

İlk adım Barbaros Mahallesi için atılacak

Dönüşüme ilk olarak Barbaros Mahallesi’nden başlanacağını vurgulayan Şener Söğüt, “Kentsel dönüşümü Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yapacak. İzmit’te Cedit Mahallesi’nde olduğu gibi hızlı bir şekilde çalışmalar başlayacak ve önce Barbaros Mahallesi için adım atılacak. Daha sonra da Kabakoz bölgesi için çalışma başlayacak. Tüm vatandaşlarımızla tek tek görüşerek adım adım ilerleyeceğiz” dedi.

Riskli bölge ilan edilmişti

TÜPRAŞ’taki rafineri tanklarında çıkan yangınlar sonrasında bölgedeki yerleşim alanı tartışılır hale gelmiş ve 2004’ten bu yana bölge için çeşitli girişimler başlatılmıştı. Depremde yaşanan yangından 2 yıl sonra gaz dolum tesisinde yaşanan patlama sonrasında da ‘Samsunlular Mahallesi’ olarak da bilinen Barbaros Mahallesi’nin belirlenen kısımları riskli bölge ilan edilmişti.

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