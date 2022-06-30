Balyanoz Koyu’nda deniz temizliği

Darıca Belediyesi, Darıca Kaymakamlığı ve Gebze bölgesindeki 6 organize sanayi bölgesi işbirliğinde farkındalık oluşturmak amacıyla Balyanoz Koyu’nda deniz ve kıyı temizliği gerçekleştirildi.

Darıca Kaymakamlığı ile Gebze Güzeller OSB, Gebze Kömürcüler OSB, Gebze Plastikçiler OSB, İMES OSB, GOSB ve Makine İhtisas OSB’nin de destek verdiği ortak çalışmada gönüllülerle birlikte deniz kenarında temizlik çalışması yapıldı. Aynı zamanda dalgıçlar da denizin dibinde temizlik çalışması yaptı. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da vatandaşlarla ve beraberindeki heyetle birlikte deniz kenarında temizlik çalışmasına eşlik etti. Vatandaşların ve dalgıçların çıkardığı atıklar ve çöpler, Darıca Belediyesi’nin atık toplama aracıyla alınarak geri dönüşüme kazandırıldı. Gönüllülerin de yoğun ilgi gösterdiği Balyanoz Koyu’ndaki deniz temizliğine gençler de destek verdi.

"Aslolan kirletmemektir"

Etkinlikte konuşan ve herkesi çevreye sahip çıkmaya davet eden Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, "Darıca Belediyesi, Darıca Kaymakamlığı ve Gebze bölgesindeki 6 organize sanayi bölgesinin işbirliğinde güzel bir farkındalık çalışması yapıyoruz. Ama aslolan kirletmemektir. Büyüklerimiz nasıl ki bize temiz bir çevre, temiz bir deniz bıraktıysa bizler de gelecek nesillere daha yaşanabilir bir çevre bırakmalıyız. Bunun için hepimize görevler düşüyor. Bizler Darıca Belediyesi olarak sıfır atık müdürlüğü kurduk ve çalışmalara başladık. Ama sadece bizim çalışmamız değil herkesin daha duyarlı olması gerekiyor. Denizlerimizin korunması ve bizden sonraki kuşaklara kirlenmemiş bir şekilde aktarılması hepimizin ortak sorumluluğu ve görevidir" diye konuştu.