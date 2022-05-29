Balyanoz Gençlik Kampı’nda çalışmalar sürüyor

"Balyanoz Gençlik Kampı" adıyla BİK tesislerini yenileyen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, çalışmalarını sürdürüyor.

Gençler için yeni bir yaşam alanı olarak planlanan Basın İlan Kurumu (BİK) tesislerinde çalışmalar sürüyor. BİK ile yapılan sözleşme gereği tesislerin kullanımını 10 yıl boyunca üstlenen Büyükşehir Belediyesi, ilk olarak tadilat isteyen kısımlardaki işleri tamamladı. Bu bağlamda boya badanadan, laminant parke ve seramik döşeme işlemine kadar tesisteki pek çok yeri yenileyen büyükşehirin, önümüzdeki günlerde otel odalarının mobilya tefrişatını yapacağı öğrenildi.

Yaklaşık 45 dönüm arazi üzerinde yer alan tesis, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın sorumluluğunda gençlik kampı olarak değerlendirilecek. Tesiste 22 odalı otel binası, 6 bloktan oluşan 76 odalı konaklama tesisleri, restoran, sosyal tesis, oyun grupları, 3 tek katlı 24 odalı prefabrik personel konutu, açık kapalı havuz, basketbol, voleybol ve futbol sahaları bulunuyor.