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Balkan Maraton Koşusu’nda milli takım adına İzmit Belediyesporlu Dilan koşacak

İzmit Belediyesporlu Dilan Atak, Bulgaristan’ın Kyustendil şehrinde düzenlenecek Balkan Maraton Koşusu’nda hem Türkiye’yi hem de İzmit’i temsil edecek.

KOCAELİ 19.07.2022, 16:13 19.07.2022, 16:53
Balkan Maraton Koşusu’nda milli takım adına İzmit Belediyesporlu Dilan koşacak

İzmit Belediyesporlu Dilan Atak, Bulgaristan’ın Kyustendil şehrinde düzenlenecek Balkan Maraton Koşusu’nda hem Türkiye’yi hem de İzmit’i temsil edecek.

İzmit Belediyespor Atletizm Takımı’nın başarılı sporcusu Dilan Atak, 18 Eylül tarihinde Bulgaristan’ın Kyustendil kentinde düzenlenecek olan Balkan Maraton Şampiyonasında milli takım adına koşacak. İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Düzenlenecek olan Balkan Maraton Şampiyonası koşunda İzmit Belediyespor’un başarılı sporcusu Dilan Atak’ın kentimizi ve ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğine inanıyoruz. İzmit Belediyespor olarak kentimize ve Türk sporuna hizmet etmeye devam edeceğiz. Dilan’a şimdiden başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

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