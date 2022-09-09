Balkan Judo Şampiyonası yarın başlıyor

Ümitler Judo Balkan Şampiyonası yarın 512 sporcunun katılımıyla İzmit Yahya Kaptan Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu’nda başlıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bu kez judocuları ağırlayacak. Türkiye Judo Federasyonu işbirliğinde düzenlenecek olan Ümitler Judo Balkan Şampiyonası (15-17 yaş arası) 10-11 Eylül tarihlerinde Kocaeli’de gerçekleştirilecek. İzmit Yahya Kaptan Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu’nda düzenlenecek şampiyonaya 16 farklı ülkeden 512 sporcu katılacak.