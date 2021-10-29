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Bahçeşehir Koleji’nde 29 Ekim coşkusu

Bahçeşehir Koleji Kocaeli Kampüsü öğrencileri 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı "Yolumuz Cumhuriyet" temasıyla digital live ile kutladı.

KOCAELİ 29.10.2021, 14:22
Bahçeşehir Koleji’nde 29 Ekim coşkusu

Bahçeşehir Koleji Kocaeli Kampüsü öğrencileri 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı "Yolumuz Cumhuriyet" temasıyla digital live ile kutladı.

Kutlama programı kapsamında okulun konferans salonunda hazır bulunan idareciler, öğretmenler, öğrenciler ve veliler,

saygı duruşunda bulundu. İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam eden program, digital live show ile devam etti. Ardından Bahçeşehir Koleji öğrencileri "Cumhuriyeti Biz Kurduk" ekranı üzerinde 6 karakteri canlandırdı. Ardından müzik grubu ve kortej yürüyüşüyle program tamamlandı.

Programda konuşma yapan Bahçeşehir Koleji Kocaeli Kampüs Müdürü Mahmut Kalcı, "Türk milletinin kendi hür iradesini, çok kültürlü yaşama becerisini 29 Ekim 1923’te cumhuriyetle taçlandırmasının üzerinden 98 yıl geçmiş bulunmaktadır. Cumhuriyet, ulus egemenliğini en iyi simgeleyen, dolayısıyla Türk ulusunun yüce ruhuna en uygun yönetim biçimidir. Büyük Önder, Türk milletinin kimliğine ve karakterine en çok yakışan rejimi kurarak milletimize en büyük armağanı vermiştir. Çünkü Atatürk, millet olma bilinci ile çağdaş ve medeni toplumlar düzeyine çıkabilme yolunda tek çarenin "Cumhuriyet" olduğunu yıllar öncesinden görmüştür. Bugün ay yıldızlı bayrağımızın altında derin derin nefes alabiliyorsak, gururla yaşıyorsak ve kendimizi güvende hissediyorsak bunu başta yok olmaya mahkûm bir ulusu, adeta “yoktan var ederek” tekrar yaşama döndüren Mustafa Kemal Atatürk’e borçluyuz. Aydınlık geleceğimizi sizlere emanet etmenin huzuru içinde Cumhuriyet Bayramımızı kutluyor, başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere cumhuriyeti kurmak için büyük fedakârlıkta bulunan gazi ve şehitlerimizi saygıyla anıyorum. Cumhuriyetin aydınlattığı yolda emin adımlarla ilerlemek, coşkuyla kutlayacağımız daha nice yıllar görmek dileğiyle hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum" dedi.

Digital live etkinliğinin koordinatörlüğünü yürüten Bahçeşehir Koleji Kocaeli Kampüsü Ortaokul Müdür Yardımcısı Tuğçe Sert ve Müzik Zümre Başkanı Faruk Çavuşoğlu da Cumhuriyetin 98. yılında böyle bir gösteri hazırlamaktan duydukları memnuniyetleri dile getirirken, özveriyle katılım gösteren öğrencilere ve velilere teşekkürlerini sundu.

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