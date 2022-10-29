Bahçeşehir Koleji öğrencilerinden göz dolduran kutlama

Bahçeşehir Koleji Kocaeli Kampüsü öğrencileri, Cumhuriyet Bayramı’nın 99. yılını büyük bir gösteriyle kutladı.

Bahçeşehir Koleji Kocaeli Kampüsü öğrencileri her yıl olduğu gibi bu yıl da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı büyük bir coşkuyla kutladı. Okulun bahçesinde gerçekleşen törene öğrenciler, öğretmenler ve veliler katıldı. Cumhuriyetin 99. yılını göz dolduran bir törenle kutlayan Bahçeşehirliler, Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere silah arkadaşları ve şehitler adına bir dakikalık saygı duruşunda bulundu. Daha sonra öğrencilerin hazırlamış oldukları oratoryo, dans gösterisi, şiir dinletisi ve bisiklet grubuyla birlikte bando takımı eşliğinde kortej yürüyüşü yapıldı. Öğrencilerin başarılı performansları imza atarken törene katılan veliler büyük beğeni ile izledi.

Programda konuşan okul müdürü Mahmut Kalcı, "Sizler, Atatürk’ün deyimiyle geleceğin ümidi, ışıklı çiçeklerisiniz. Büyük önderimiz M. Kemal Atatürk’ün ‘Bu eseri onlara bırakacağım ve gözüm arkada kalmayacak’ sözleri ile işaret ettiği ve Cumhuriyeti emanet ettiği gençlersiniz. Türkiye Cumhuriyeti devletinin dünya ile bağı güçlü, dışa açık, ekonomik gelişmesini ve kalkınmasını gerçekleştirmiş, büyük ve lider bir ülke olması bizim en büyük hedefimizdir. Bu hedefe ulaşmak için hepimiz var gücümüzle çalışmalıyız. Aydınlık geleceğimizi görmenin huzuru içinde herkesin Cumhuriyet Bayramını kutluyor, Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk’ü, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi saygıyla anıyorum" ifadelerini kullandı.