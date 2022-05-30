Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği Bahar Şenliğinde çocuklar doyasıya eğlendi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığınca Alikahya Mahallesindeki sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte Bahar Şenliği düzenlendi. Alikahya Mahallesi Sakıp Sabancı Caddesi, Bahar Şenliği için araç trafiğine kapatıldı. Çocuklar için alana şişme oyunlar kuruldu. Çocuklar birbirinden farklı etkinlikler ve oyun alanlarında keyifle vakit geçirirken, etkinlik boyunca patlamış mısır, macun, elma şekeri ve pamuk şeker ikram edildi. Alana çocuklarını getiren aileler içinde ikram çadırı kuruldu. Çocuklar alanda eğlenirken aileler ise kendileri için kurulan çadırda vakit geçirdi. Vatandaşlara etkinlik boyunca çay ve yöresel yemek ikramı yapıldı. Alana gelen her çocuğa çekiliş bileti verildi. Çocuklara etkinlik süresince animatörler ve palyaçolar eşlik etti. Çocuklar palyaçolar ile dans ederek oyunlar oynadı. Daha sonrasında Map Hoytag halk oyunları ekibi gösteri yaptı. Programın devamında sihirbaz Erkan Obüs sahne aldı. Sihirbaz Obüs, ateş oyunları, çeşitli gösteriler ve sihir numaraları ile çocukları şaşırtmayı başardı. Program sonunda ise çekiliş yapıldı. Bisiklet başta olmak üzere hazırlanan hediyeler kurayla sahiplerini buldu.