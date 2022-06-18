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Bahar Şenliğinde +1 farkla muhteşem gösteri

Gölcük’te bu yıl 12.’si düzenlenen geleneksel Bahar Şenliği’ne katılan down sendromlu bireyler sahnede birbirinden güzel gösteri düzenledi.

KOCAELİ 18.06.2022, 12:53
Bahar Şenliğinde +1 farkla muhteşem gösteri

Gölcük’te bu yıl 12.’si düzenlenen geleneksel Bahar Şenliği’ne katılan down sendromlu bireyler sahnede birbirinden güzel gösteri düzenledi.

Gölcük Belediyesi, Gölcük Kent Konseyi ve Gölcük Kent Konseyi Kadın Meclisi işbirliğiyle bu yıl 12.’si düzenlenen Geleneksel Bahar Şenliği, Kavaklı Sahilinde bulunan amfide rengarenk etkinliklerle başladı. Etkinlik, Gölcük Belediyesi Halk Oyunları ve +1 Fark ile Gölcük Down Sendromlular Derneği’ndeki özel bireylerin gösterisiyle başladı. Şenlikte sivil toplum kuruluşları tarafından açılan stantlarda da el emeği göz nuru ürünler sergilendi. Bahar Şenliği’nde düzenlenen “En Güzel Kedi Yarışması” ise renkli görüntülere sahne oldu. Yarışmaya katılarak dereceye giren kedi sahiplerine çeşitli hediyeler verildi. Gölcük Musiki Derneği Türk Müziği Topluluğu konseri ile devam eden şenlikte, Gölcüklüler eğlenceli anlar yaşadı. Şenlik 3 gün boyunca devam edecek.

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