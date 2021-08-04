Bağırganlı Limanı’ndaki buzhane 2 bin kasa balık kapasiteli olacak

Kandıra Bağırganlı Limanı’nda meydana gelen yangının ardından Su Ürünleri Kooperatifi’ni ziyaret eden Başkan Büyükakın, "Hiç merak etmeyin, yanınızdayız. Yeni yapacağımız buzhane 2 bin kasa balık kapasiteli olacak" dedi.

AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan, AK Parti Kandıra İlçe Başkanı Erol Ölmez ve teşkilat üyelerinin hazır bulunduğu incelemede, Kandıra Bağırganlı Köyü Su Ürünleri Kooperatifi’ni ziyaret eden Başkan Büyükakın, burada Kooperatif Başkanı Mustafa Altıntaş’dan bilgi aldı. Geçmiş olsun dileklerini ileten Başkan Büyükakın, inceleme sonrası yaptığı açıklamada, “Elektrik kontağından çıkan yangın sonucu mevcut buzhane binası ve makinelerinin yanmasından dolayı çok üzgünüz. Ancak bizler bunun için varız. Milletimiz ve vatandaşımız için varız. Yangının olduğu ilk andan itibaren konuyu hassasiyetle takip ettik. Şimdi yaraları saracağımızı ifade etmeye geldik. Merak etmeyin yeni sezona inşallah burada yanan tesisi ayağa kaldıracağız" diye konuştu.

"2 buz odası, 4 adet soğuk odadan oluşacak"

"Yeni yapılacak olan 180 metrekare olacak" diyerek açıklamalarını sürdüren Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Tuzlu su ve tatlı su balıkları için ayrı olmak üzere 2 buz odası, 4 adet soğuk odadan oluşacak. Buzhaneyi yaklaşık 2000 kasa balık alabilecek kapasitede yapacağız. Bunu yaparken de söz konusu buzhanenin balık sezonuna yetiştirilmesi için de arkadaşlarımız gereken çalışmayı yapacak" dedi.

Kandıra Bağırganlı Köyü Su Ürünleri Kooperatifi üyeleri, Başkan Büyükakın’ın bu açıklamaları sonrası çok mutlu olduğunu belirtti.