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Baca yangını korkuttu
KOCAELİ'NİN GEBZE İLÇESİNDE 4 KATLI BİNANIN BACASINDAN ÇIKAN YANGIN KORKUTURKEN EKİPLER YANGINI KISA SÜREDE SÖNDÜRDÜ.
KOCAELİ 29.03.2023, 13:10
Kocaeli’nin Gebze ilçesinde 4 katlı binanın bacasında çıkan ve panik oluşturan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yangın, Tatlıkuyu Mahallesi Ahmet Pembegüllü Bulvarında bulunan binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 katlı binanın bacasında çıkan yangın vatandaşları tedirgin etti. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbarla olay yerine itfaiye, polis ve tedbir maksatlı sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, bacada çıkan yangını kontrol altına aldı.
Yangın ile alakalı inceleme başlatıldı.