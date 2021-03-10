Babalı Sahili’ne anlamlı hatıra ormanı

Kocaeli’de Abhaz ve Çerkesler’in Çarlık Rusya döneminde 1864 yılında Kafkasya’dan sürgün edilişi nedeniyle Babalı Sahili’nde hatıra ormanı oluşturuldu.

Çarlık Rusyası tarafından yaklaşık 150 yıl önce gemilere doldurularak Türkiye kıyılarına gönderilen Çerkes ve Abhazlar’ın büyük bölümünün sahile çıktığı Kocaeli’nin Kandıra İlçesi Babalı Sahili’nde çevre düzenlemesi yapıldı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı’nca alana 300 adet fidan dikimi için çukurlar açıldı. 7 bin metre kare alana dikilen zeytin fidanları Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı tarafından temin edildi. Programa Kandıra Jandarma Komutan Hasan Dombaycı, İzmit Orman İşletme Müdürü Hasan Keskin, Kocaeli Ahbaz Derneği Başkanı Hasan Konca, Park ve Bahçeler Daire Başkanı Cenan Turan katıldı. 300 fidan dikimi protokol ile birlikte gerçekleştirildi. Fidanların üzerine Ahbaz derneklerinin isimlikleri yerleştirildi.

Fidan dikim töreninde konuşan Kocaeli Ahbaz Derneği Başkanı Hasan Konca, Büyükşehir Belediyesi’nin kent adına önemli hizmetler verdiğini ifade ederek, sivil toplum kuruluşlarına sunulan destekler ile Kocaeli’de önemli çalışmalar yapıldığını kaydetti. Dernek başkanı Konca, kendileri için çok önemli bir yer olan Babalı’ya yapılan hatıra ormanı için Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tahir Büyükakın’a teşekkür etti.