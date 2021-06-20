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Babalar Gününde İzmit’in en yaşlı babasını unutulmadı

İzmit Belediyesi, İzmit’in en yaşlı babası olan Abdurrahman Ergenç’i Babalar Günü’nde yalnız bırakmadı.

KOCAELİ 20.06.2021, 10:46
Babalar Gününde İzmit’in en yaşlı babasını unutulmadı

İzmit Belediyesi, İzmit’in en yaşlı babası olan Abdurrahman Ergenç’i Babalar Günü’nde yalnız bırakmadı.

İzmit Belediyesi Basın Danışmanı Cem Şakoğlu ile Halka İlişkiler Müdürlüğü Birim Sorumlusu Alparslan Güllü, 19 Haziran Babalar Günü’nde 103 yaşındaki Abdurrahman Ergenç’i ziyaret ederek Babalar Günü’nü kutladı. Alikahya Cumhuriyet Caddesi Kara Mustafa Sokak’ta kızlarıyla birlikte ikamet eden 103 yaşındaki asırlık çınar Abdurrahman Ergenç, karşısında kendisini unutmayan İzmit Belediyesi yetkilerini görünce büyük mutluluk yaşadı.

İzmit’in en yaşlı babası Abdurrahman Ergenç’in kızları babalarını unutmayan İzmit Belediyesi’ne teşekkür etti.
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