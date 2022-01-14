Baba Sultan Zaviyesi Kitabı tanıtıldı

Tarihçi-Yazar Ahmet Nezih Galitekin’in önemli çalışması "Örcün Köyü Baba Sultan Zaviyesi" kitabı, düzenlenen tören ile tanıtıldı.

Tanıtım programı, Gölcük Kavaklı Kervansaray Kültür Yapısında gerçekleştirildi. Kitap tanıtımına; Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, AK Parti Gölcük İlçe Başkanı Çetin Seymen, Gölcük Belediyesi’nin geçmiş dönem başkanlarından Prof. Dr. İsmail Barış, Örcün Köyü Baba Sultan Zaviyesi kitabının yazarı tarihçi Ahmet Nezih Galitekin ve tarihseverler katıldı.

Tanıtım toplantısında konuşan Kocaeli Örcün Köyü Baba Sultan Zaviyesi kitabının yazarı Ahmet Nezih Galitekin, zaviyenin kurulduğu günden bugüne kadar geçirdiği süreçten bahsetti. Galitekin, yöre halkının yakın zamana kadar bu alanı "Baba Sultan" olarak andığını ifade ederek, "Bir öncesi kitabı 21 yıl önce Gölcük Belediyesi eski başkanımız İsmail Bey vasıtası ile yazmıştım. 21 yıl önceki bilgilerin üzerine birçok belge daha eklenerek araştırma daha da genişledi. Bu genişleme ile türbedar ailesinden intikal eden beratlardan birinin Bektaşi Derviş Halil bin Abdullah ismine ulaştığını gördük. İki önemli doktora tezinden Karamürsel ve Yalova’da ikişer Bektaşi tekkesi bulunduğunu öğrendik" şeklinde konuştu.

"Önemli katkı sundu"

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer ise yaptığı konuşmada, Örcün Köyü ve Baba Sultan Zaviyesi’nin tarihçesini belgelerle anlatan kitabın kültür dünyasına ve Gölcük’e önemli katkı sunduğuna değindi. Bu önemli çalışma dolayısıyla, Ahmet Nezih Galitekin’i kutlayan Başkan Sezer, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tahir Büyükakın’a da eserin yayınlanmasında verdiği destek için teşekkür etti.

"Hazinelerimizi genç nesillere anlatmalıyız"

Başkan Vekil Yaşar Çakmak da, Ahmet Nezih Galitekin’e ve kitaba ilk desteği veren İsmail Barış’a teşekkür etti. Gölcük’ün tarih boyunca önemli bir yerleşim bölgesi olduğunu anlatan Çakmak, “İnsanın çok önemli bir hazinesi olsa onu kem gözlerden saklar, genç nesillerine aktarır. Başkalarının ellerindekine bakmaz. Bizim de böyle hazinelerimiz var. Evliyaullahın yaşadığı bu toprakları, onların yaşam şekillerini ortaya koydukları eserleri anlamamız ve sahip çıkarak onları genç nesillere aktarmamız gerekiyor" dedi.