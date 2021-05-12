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Ayakkabılıktan çıkan yangında, 3 kişi dumandan etkilendi

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde 3 katlı bir binanın merdiven boşluğunda çıkan yangında 2’si çocuk 3 kişi dumandan etkilendi.

KOCAELİ 12.05.2021, 22:07
Ayakkabılıktan çıkan yangında, 3 kişi dumandan etkilendi

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde 3 katlı bir binanın merdiven boşluğunda çıkan yangında 2’si çocuk 3 kişi dumandan etkilendi.

Olay, Kocaeli’nin Körfez ilçesi Kuzey Mahallesi Abdulhamid Han Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokak üzerinde bulunan 3 katlı binanın merdiven boşluğunda bulunan ayakkabılıkta yangın çıktı. Çıkan yangın sırasında, kapısı açık olan binadaki bir evdeki 2’si çocuk 3 kişi dumandan etkilendi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yangın kısa sürede söndürüldü. Dumandan etkilenen 2’si çocuk 3 kişi ise olay yerinde yapılan müdahalelerinin ardından, tedbir amaçlı Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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