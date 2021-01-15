Avrupa Şampiyonası için çalışıyor

Tokyo’da düzenlenecek olan olimpiyata hazırlanan milli sporcu, Avrupa şampiyonluğu ve Dünya üçüncülüğü başarısının yanına bir yenisini daha eklemek istiyor.

Kocaeli’de Büyükşehir Belediye Kağıtspor’un alt yapısından yetişen başarılı sporcu Berfin Altun Nisan ayında Rusya’nın Moskova şehrinde yapılacak olan Avrupa Şampiyonasında milli takım adına mücadele edecek. Milli halterci hazırlıklarını sürdürürken yeni yıla madalya ile başlamak istiyor. Başarılı sporcu Halter Federasyonu’nun düzenlediği ve 28 Şubat gününe kadar sürecek olan milli takım kampında hazırlıklarını tüm hızıyla sürdürüyor. Kariyerinde bulunan bir Avrupa şampiyonluğu ve Dünya üçüncülüğünün yanına bir yenisini daha eklemek istediğini söyleyen Altun, “Hedeflerimi her zaman en üst seviyede tuttum. Benim amacım daha önce olduğu gibi uluslararası arenada ülkemi en iyi temsil etmek ve bayrağımızı kürsüde dalgalandırmak. Avrupa Şampiyonasında başarılı olup sonrasında 2021 yazında Tokyo’da düzenlenecek olan olimpiyatlara katılmak. Ülkeme altın madalya ile dönmek istiyorum” dedi.