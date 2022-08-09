Avluburun’da mevlit okutuldu

Kartepe Belediyesi’nin desteğiyle Avluburun Mahallesi’nde 10.Geleneksel Kur’an-ı Kerim tilaveti yapıldı.

Avluburun Mahallesi 10. Geleneksel Kur’an-ı Kerim tilaveti mahallenin büyük piknik alanında gerçekleştirildi. Tüm şehitler ve hayatını kaybedenler için düzenlenen mevlide, Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, İlçe Müftüsü İrfan Üstündağ, Kartepe Muhtarlar Derneği Başkanı Hüseyin Türker, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

"Program halkımızın birlik ve beraberliği için çok önemlidir"

Programda konuşan Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, "Avluburun ’da düzenlenen program halkımızın birlik ve beraberliği için çok önemlidir. Ülkemiz için hayatlarını veren şehitlerimiz, gazilerimiz ve bizler için çok önemlidir. Ülkemizin kurulmasından bu yana canlarını vatan uğruna feda eden şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Rabbim okunan Kur’an-ı Kerim’i ve etmiş olduğumuz dualarımızı kabul eylesin" şeklinde konuştu.

Okunan Kur’an-ı Kerim tilaveti, ilahiler ve sonrasında hep birlikte edilen duaların ardından öğle namazı eda edildi. Verilen ikramlar sonrasında program sona erdi.