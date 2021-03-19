Son Dakika
Bakan Selçuk: "Salgın sürecinde vatandaşlarımıza aktardığımız miktar 57 milyar lirayı aşmış durumda”
Safranbolu Belediye Başkanı Köse: “Kaçırıldığı iddia edilen tarihi eserle alakalı haberler gerçek dışıdır”
ATV motor ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı
Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde ATV motor ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.
KOCAELİ 19.03.2021, 16:46
1
Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde ATV motor ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza, Yeni köy Mahallesi Vatan Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Semih C. idaresindeki ATV motor ile 41 SA 466 plakalı otomobil Vatan Caddesi’nde kafa kafaya çarpıştı. Kazada Semih C. ve arkada yolcu olarak bulunan arkadaşı yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.