Atölyede ilk kilimler tezgahtan indi

Dilovası’nda kurulan kilim atölyesi ilk ürünlerini vermeye başladı.

Dilovası’nda yaşayan kadınların kilimcilik mesleğini öğrenmesi için Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi ile Halk Eğitim Merkezi’nin ortaklaşa yürüttüğü proje de ilk çalışmalar geçtiğimiz yıl başlamıştı. Kurulan tezgahların ardından çalışmaya başlayan Dilovalı kadınların emekleri yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. İlk kilimlerini tezgahtan indiren kadınların hedefi büyük. Kirkit kilim dokumacılık kurslarıyla yüzde 100 yün ve kök boyalı kilimler üretiliyor.

"Marka olacak"

İlk kilimlerin tezgahtan inmesi ve satışa sunulmasının büyük gururunu yaşayan Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, "İnanarak çıktığımız yolda, Dilovalı kadınlarımızın gücünü ve Türk kadının gücünü göstermek adına başlattığımız çalışmaların ilk meyvelerini almaya başladık. 2021’de başlattığımız kurslarımıza iştirak eden hanımlarımızla yüzde 100 yün ve kök boyalı kilimlerimizi üretmeye başladık. Hareke ipek halılarının yeniden hayat bulması adına başlattığımız projede “Gilem” markası ile kilimlerimiz Dünya da ve Türkiye’de ki piyasa da yerini alacaktır. Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifimizin çalışmaları ile tarihsel yolculuğuna çıkan kilimlerimiz, Anadolu’nun kadim kültür izlerini taşıyacak. Kısa sürede hak ettiği değeri bulacak olan kilimlerimiz “Made in Türkiye” etiketi ile dünyaya açılacaktır. Şimdilik tüm hedefimiz Dilovası’nı kilimcilikte marka yaparak, kalitemizi ispatlayıp yurt dışına açılmaktır. Dilovası’nın sanayinin yanında artık kültürel mirası ile de ön plana çıkması için çalışıyoruz" dedi.