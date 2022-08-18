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Atış poligonunun zemini yenileniyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Derince Yenikent’te bulunan Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü atış poligonunda zemin düzeltme çalışmaları yapıyor.

KOCAELİ 18.08.2022, 11:46
Atış poligonunun zemini yenileniyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Derince Yenikent’te bulunan Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü atış poligonunda zemin düzeltme çalışmaları yapıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Derince Yenikent Araptepe mevkiinde bulunan Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü atış poligonunda zemin düzeltme çalışmaları yapılıyor. Zemin düzeltme reglaj çalışmalarının yapıldığı emniyet atış poligonun yan tarafındaki toprak zemin yükseltildi, poligonun zeminine kırık asfalt serimi yapıldı. Poligonun yan tarafındaki toprak zemin yükseltilerek atış güvenliği sağlandı.

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