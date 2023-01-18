Atıklar ayrı toplanmazsa ne olacağı miniklere yerinde anlatıldı

Kocaeli’de Türkiye’ye örnek olan Atık Getirme Merkezi’nde minik katılımcılara çevre konusunda eğitimler veriliyor. Son olarak 2. sınıf öğrencilerine atık pillerin, atık yağların ve ambalaj atıklarının evsel atıklardan ayrı toplanmadığı takdirde oluşturacağı olumsuzluklar yerinde aktarıldı.

Kocaeli’de Körfez Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı Sıfır Atık ekibi, okullar başta olmak üzere ilçenin her noktasında çevreye yönelik eğitimler verilmeye devam ediyor. Okullarda verilen eğitimler dışında saha gezileri ile de çocuklara doğaya bırakılan çöplerin çevreye verdiği zarar Atık Getirme Merkezi’nde anlatılıyor.

Atıklar ayrı toplanmazsa çevreye vereceği zarar gösterildi

Son olarak Körfez Nene Hatun İlkokulu 2. sınıf öğrencileri Atık Getirme Merkezi’nin konuğu oldu. Yetkililer tarafından öğrencilere, atık pillerin, atık yağların ve ambalaj atıklarının evsel atıklardan ayrı toplanmadığı takdirde sebep olacağı olumsuzluklar aktarıldı. Minik çevreciler, doğaya bırakılan maddeleri büyük bir merakla inceledi.