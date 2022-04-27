Körfez’de devam eden altyapı çalışmaları çerçevesinde Atatürk Bulvarı’na asfalt serildi.

Körfez’de altyapı çalışmalarının tamamlandığı cadde ve sokaklardaki asfalt çalışmaları devam ediyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen çalışmalar çerçevesinde ekipler son olarak Barbaros Mahallesi Atatürk Bulvarı’nda asfalt serim çalışması gerçekleştirdi. Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt de, Başkan Yardımcısı Levent Yılmaz ile birlikte çalışmaları yerinde inceledi. Vatandaşlarla da sohbet eden Şener Söğüt, "Havalar güzel gittiği sürece her gün asfaltlama çalışmaları devam edecek. Güney ve Fatih Mahallesi’nde neredeyse tamamladık. Barbaros Mahallesi ve Çamlıtepe’de de hızlı bir şekilde çalışmalar devam ediyor" ifadelerini kullandı.