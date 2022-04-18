Atalar sahil parkında çevre düzenlemesi yapılıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Körfez Atalar Mahallesi’nde bulunan eski sahil parkını yenileyerek çevre düzenlemesine başladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Körfez ilçesi Atalar Mahallesi sahilindeki eski parkı yeniliyor. Vatandaşların yaz ve bahar aylarında deniz kenarında güzel vakit geçirmesi için hazırlanan parkta çevre düzenlemesine geçildi. Yeni sahil parkı toplamda 25 bin 500 metrekare alan üzerinde olacak. Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı yürütülen çalışmada birçok noktada çalışmalar tamamlandı. Sahil yürüyüş bandına 430 metre genişliğinde 250 metrelik süpürgeli beton yürüyüş yolu imalatı bitti. Yine sahildeki çalışmalarda 120 metre uzunluğunda 6 metre genişliğinde anıta saygı yolu imalatı tamamlandı.