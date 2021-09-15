banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Dolar, euro, altın ve kripto para piyasalarında son durum
Dolar, euro, altın ve kripto para piyasalarında son durum
Oğuzhan Asiltürk koronavirüse yakalandı
Oğuzhan Asiltürk koronavirüse yakalandı
Eşinin mesajlarını gizlice okuyan yandı!
Eşinin mesajlarını gizlice okuyan yandı!
Amca yeğen anlaşmazlığı pahalıya mal oldu
Amca yeğen anlaşmazlığı pahalıya mal oldu

Ataevler’de asfalt çalışmaları tamamlandı

Kartepe ilçesi Ataevler ve Sarımeşe Mahallelerini birbirine bağlayacak olan Ataevler Köprüsü’nün altındaki kavşak düzenlemesinin asfalt bölümleri tamamlandı.

KOCAELİ 15.09.2021, 10:42
Ataevler’de asfalt çalışmaları tamamlandı

Kartepe ilçesi Ataevler ve Sarımeşe Mahallelerini birbirine bağlayacak olan Ataevler Köprüsü’nün altındaki kavşak düzenlemesinin asfalt bölümleri tamamlandı.

Kartepe Kent Meydanı’na bağlantı yollarından biri olan Ataevler Köprüsü’nün yapımında sona gelindi. Ataevler Köprüsü altında bulunan kavşak düzenlemesi asfaltları Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından tamamlandı. Yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Kocaman yetkililerden bilgi aldı. Ataevler Köprüsü altında bulunan Kemalpaşa Caddesi ve Ballıca Sokak’ı birbirine bağlayacak yan bağlantı yolları, kavşak ve üstyapı çalışmaları kısa sürede tamamlanarak hizmete sunuldu. Asfalt seriminin ardından belediye ekipleri kaldırım ve çevre düzenlemesine başlayacak.

Ataevler Köprüsü altında Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından başlatılan çalışmalar kapsamında 700 metrelik kavşakta 4 metre genişliğinde araç yolu yapıldı. Belediye ekipleri tarafından yapılan çalışma sonrasında 750 ton asfalt serimi gerçekleştirildi.

Yorumlar (0)
24°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 4 10
2. Trabzonspor 4 10
3. Fenerbahçe 4 10
4. Konyaspor 4 10
5. Galatasaray 4 8
6. Hatayspor 4 7
7. Karagümrük 4 7
8. Kayserispor 4 7
9. Altay 4 6
10. Malatyaspor 4 6
11. Alanyaspor 4 6
12. Göztepe 4 5
13. Kasımpaşa 4 5
14. Gaziantep FK 4 4
15. Antalyaspor 4 4
16. Sivasspor 4 2
17. Adana Demirspor 4 2
18. Rizespor 4 1
19. Başakşehir 4 0
20. Giresunspor 4 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 5 15
2. Eyüpspor 5 12
3. Tuzlaspor 4 10
4. Manisa FK 4 9
5. Erzurumspor 5 9
6. Ankaragücü 4 8
7. Samsunspor 3 6
8. Bandırmaspor 5 6
9. Adanaspor 4 5
10. Ankara Keçiörengücü 4 4
11. Altınordu 4 4
12. Kocaelispor 4 4
13. İstanbulspor 3 3
14. Boluspor 3 3
15. Balıkesirspor 3 3
16. Denizlispor 4 3
17. Menemenspor 4 3
18. Bursaspor 4 1
19. Gençlerbirliği 4 1
Takımlar O P
1. M. United 4 10
2. Chelsea 4 10
3. Liverpool 4 10
4. Everton 4 10
5. Man City 4 9
6. Brighton 4 9
7. Tottenham 4 9
8. West Ham 4 8
9. Leicester City 4 6
10. Brentford 4 5
11. Crystal Palace 4 5
12. Aston Villa 4 4
13. Wolverhampton 4 3
14. Southampton 4 3
15. Watford 4 3
16. Arsenal 4 3
17. Leeds United 4 2
18. Burnley 4 1
19. Newcastle 4 1
20. Norwich City 4 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 4 10
2. Valencia 4 10
3. Atletico Madrid 4 10
4. Real Sociedad 4 9
5. Athletic Bilbao 4 8
6. Sevilla 3 7
7. Barcelona 3 7
8. Mallorca 4 7
9. Real Betis 4 5
10. Elche 4 5
11. Osasuna 4 5
12. Rayo Vallecano 4 4
13. Villarreal 3 3
14. Levante 4 3
15. Espanyol 4 2
16. Cádiz 4 2
17. Granada 4 2
18. Celta de Vigo 4 1
19. Getafe 4 0
20. Deportivo Alaves 3 0