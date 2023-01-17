Asrın felaketinde kalan izler siliniyor

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi’nde Gölcük’te kalan izler kentsel dönüşüm projesiyle siliniyor. 36 dönümlük dönüşecek alanda 322 konut, 247 dükkan, 54 ofis yıkılacak.

17 Ağustos 1999 Marmara Depreminde en büyük hasarı alan Gölcük’te izler siliniyor. Gölcük’te 36 dönümlük alanı oluşturan Merkez Kentsel Dönüşüm Projesi’nde bina yıkımları başladı. Gölcük Belediyesi tarafından yapılan yıkım ihalesi sonrasında yüklenici firma iş makinelerini alana taşıdı. İş yeri ve konut tahliyelerinin tamamlanması sonrasında projenin başlayacağı alandaki yollar, zabıta ekiplerince güvenlik önlemi alınarak kapatıldı. Sabah saatlerinde iş makineleri ile yıkım çalışmalarına başlandı. Yaya ve araç girişine kapatılan alan içerisinde 322 konut, 247 dükkan, 54 ofis yıkılacak.

"Hak sahiplerine ve ilçemize hayırlı olmasını diliyorum"

Projenin en kısa sürede tamamlanmasını dileyen Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, “Gölcük Merkez Kentsel Dönüşüm Projesi’nin hayata geçmesinde başta Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’a, projeye çok önemli katkı sağlayan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’a, AK Parti İl Başkan Mehmet Ellibeş’e, AK Parti Gölcük İlçe Başkanı Çetin Seymen’e, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın değerli bürokratları Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürü Vedad Gürgen’e, Yapı İşleri Genel Müdürü Banu Aslan Can’a, Mekansal Planlama Genel Müdürü Erdal Kayapınar’a, Gedaş Genel Müdürü Ahmet Oğulbalı’na ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Merkez Kentsel dönüşüm projesinin en kısa sürede, kolaylıkla tamamlanmasını, hak sahiplerine ve ilçemize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.