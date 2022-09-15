banner596

banner547

Son Dakika

Asilkent’te yol ve kaldırımlar yenileniyor

Yenişehir Mahallesi’nde bulunan Asilkent Sokak’ta parke yol ve yenileme çalışmaları yapılıyor.

KOCAELİ 15.09.2022, 11:04
Asilkent’te yol ve kaldırımlar yenileniyor

Yenişehir Mahallesi’nde bulunan Asilkent Sokak’ta parke yol ve yenileme çalışmaları yapılıyor.

Üstyapı çalışmalarına devam eden İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Yenişehir Mahallesi Asilkent Sokak’ta başladığı parke yol ve yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, zamanla deforme olan yolda 900 metrekare parke kullanacak.

Asilkent Sokak’taki kaldırım yenileme çalışması için de 300 metrekare parke ve 300 metre bordür kullanacağı öğrenildi.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Konyaspor 6 14
2. Başakşehir 5 13
3. Beşiktaş 6 13
4. Adana Demirspor 6 13
5. Galatasaray 6 13
6. Gaziantep FK 6 11
7. Fenerbahçe 5 10
8. Trabzonspor 6 10
9. Kayserispor 6 9
10. Alanyaspor 6 8
11. Giresunspor 6 7
12. Antalyaspor 6 6
13. Kasımpaşa 6 6
14. Karagümrük 5 5
15. Sivasspor 6 4
16. İstanbulspor 5 4
17. Ümraniye 6 2
18. Hatayspor 5 1
19. Ankaragücü 5 1
Takımlar O P
1. Bodrumspor 5 10
2. Bandırmaspor 4 10
3. Boluspor 5 10
4. Eyüpspor 5 10
5. Sakaryaspor 5 9
6. Keçiörengücü 5 8
7. Pendikspor 5 8
8. Manisa Futbol Kulübü 4 7
9. Tuzlaspor 5 7
10. Rizespor 4 6
11. Samsunspor 5 6
12. Gençlerbirliği 5 5
13. Göztepe 5 5
14. Adanaspor 5 4
15. Altay 5 4
16. Altınordu 4 3
17. Erzurumspor 4 3
18. Ö.K Yeni Malatya 5 2
19. Denizlispor 5 1
Takımlar O P
1. Arsenal 6 15
2. M.City 6 14
3. Tottenham 6 14
4. Brighton 6 13
5. M. United 6 12
6. Chelsea 6 10
7. Liverpool 6 9
8. Brentford 6 9
9. Leeds United 6 8
10. Fulham 6 8
11. Newcastle 6 7
12. Southampton 6 7
13. Bournemouth 6 7
14. Wolverhampton Wanderers 6 6
15. Crystal Palace 6 6
16. Everton 6 4
17. Aston Villa 6 4
18. West Ham United 6 4
19. Nottingham Forest 6 4
20. Leicester City 6 1
Takımlar O P
1. Real Madrid 5 15
2. Barcelona 5 13
3. Real Betis 5 12
4. Osasuna 5 12
5. Villarreal 5 10
6. Athletic Bilbao 5 10
7. Atletico Madrid 5 10
8. Girona 5 7
9. Rayo Vallecano 5 7
10. Celta Vigo 5 7
11. Real Sociedad 5 7
12. Valencia 5 6
13. Mallorca 5 5
14. Almeria 5 4
15. Espanyol 5 4
16. Sevilla 5 4
17. Real Valladolid 5 4
18. Getafe 5 4
19. Elche 5 1
20. Cadiz 5 0
20
az bulutlu