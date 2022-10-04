Araptepe’de 33 daire satışa çıkıyor

Derince Belediyesi, Yenikent Mahallesi Araptepe mevkiinde yapımı tamamlanan kentsel dönüşüm projesinde mülkiyeti belediyeye ait 33 daireyi satışa çıkardı.

Yenikent Mahallesi Araptepe mevkiinde depreme dayanıklı, otoparkı bulunan, sosyal ve yeşil alanlara sahip olarak inşa edilen yeni yaşam merkezi 428 daire ve 7 iş yerinden oluşuyor. Yaklaşık 30 bin metrekare büyüklüğündeki alana inşa edilen, 10 bin metrekaresi yeşil alana ayrılmış proje çerçevesinde Derince Belediyesi, kendi payına düşen dairelerden 33 tanesini açık ihale yöntemi ile satışa sunacak. İhale 19 Ekim Çarşamba günü saat 10.30’da Derince Belediyesi Encümen Salonu’nda başlayacak.

Başvurular Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne

Araptepe Kentsel Dönüşüm Projesi çerçevesinde 2+1, 3+1 ve 4+1’den oluşan 33 daire 1.145.000 TL’den başlayan fiyatlarla açık ihale yöntemi ile satışa sunulacak. Satış ihalesine katılmak isteyen vatandaşların, her bir bağımsız bölüm için 500 TL’den oluşan ihale şartnamesini Derince Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden imza karşılığı alıp, geçici teminat bedellerini yatırdıktan sonra hazırladıkları dosyaları en geç 18 Ekim Salı günü saat 14.00’e kadar Derince Belediyesi’ne teslim etmeleri gerekiyor.