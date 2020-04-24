Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 14°
açık
EKOVİTRİN TV GÜNCEL EKONOMİ GENEL DÜNYA OTOVİTRİN LOJİSTİK SAĞLIK İŞ DÜNYASI TEKNOLOJİ YILIN STARLARI TURİZM
BİST
98752
ALTIN
387.666
DOLAR
6.9663
STERLİN
8.5952
EURO
7.4981

Aralarında para toplayan esnaf 165 gıda kolisi dağıttı

OCAELİ’NİN DERİNCE İLÇESİNDE ARALARINDA PARA TOPLAYAN VATANDAŞLAR, İHTİYAÇ SAHİPLERİNE 165 RAMAZAN KOLİSİ DAĞITTI.

Aralarında para toplayan esnaf 165 gıda kolisi dağıttı

OCAELİ’NİN DERİNCE İLÇESİNDE ARALARINDA PARA TOPLAYAN VATANDAŞLAR, İHTİYAÇ SAHİPLERİNE 165 RAMAZAN KOLİSİ DAĞITTI.

24 Nisan 2020 Cuma 11:54
1 Okunma
Aralarında para toplayan esnaf 165 gıda kolisi dağıttı

Kocaeli’nin Derince ilçesinde aralarında para toplayan vatandaşlar, ihtiyaç sahiplerine 165 Ramazan kolisi dağıttı.

Kocaeli’nin Derince ilçesinde bir araya gelen işletme sahipleri, ihtiyaç sahipli vatandaşların Ramazan ayında zor durumda kalmalarını önlemek amacıyla aralarında para topladı. Huzeyfe Koçak, Cihan Kurdal, Emre Sarı isimli 3 vatandaşın girişimiyle başlatılan kampanyaya ilçede bulunan işletme sahipleri de destek verdi. Toplanan paralarla alınan gıda ürünleri ile 165 yarım kolisi hazırlandı. Vatandaşlar hazırlanan kolileri araçlarına yükleyerek ihtiyaç sahiplerinin evlerine götürdü.

Daha çok insana gıda kolisi ulaştırmayı hedeflediklerini belirten Emre Sarı isimli vatandaş, “Ramazan’da kimse aç yatmasın diyerek yola çıktık ve çevremizdeki esnaf arkadaşlarımızla birlikte toparladığımız paralarla bu kolileri hazırladık. Şimdi dağıtacağız. Allah nasip ederse bunun tekrarını da yapmayı düşünüyoruz” dedi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Büyükşehir zabıtasından marketlere denetim
Büyükşehir zabıtasından marketlere denetim
Başkan Büyükgöz’den gazi çocuklarına hediye
Başkan Büyükgöz’den gazi çocuklarına hediye
23 Nisan’ı en güzel resme aktaran Körfezli öğrenciler ödüllendirildi
23 Nisan’ı en güzel resme aktaran Körfezli öğrenciler ödüllendirildi

banner371

banner363

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim