Anne ve çocuklar Ormanya’da

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin 4-6 yaş arası çocuklara yönelik gerçekleştirdiği Ormanya gezisinde anneler ve çocukları keyifli zaman geçirdi.

Ormanya’da çocuklara ve ebeveynlerine yönelik etkinlikler gerçekleştirildi. Ormanda ağaçlar incelendi, çimene toprağa dokunan çocuklar, doğanın sesini dinleyip teknolojiden uzak bir gün geçirdi. Etkinlik çerçevesinde okunan kitapların sonrasında çocuklar eğlenceli taklitler yaparak eğlendi. Çocuklar ağaç, kuş, fil taklitlerini başarıyla yaptı. Ayrıca hayvanların seslerini çıkararak sincap nefesi ve zıplayışı, kurbağa zıplayışı, aslan nefesi ve sesi ile neşelendi.