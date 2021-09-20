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Anne ve çocuklar birlikte zumba yaptı

Darıca Belediyesi tarafından Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikte anne ve çocukları aynı anda zumba yaptı.

KOCAELİ 20.09.2021, 11:48
Anne ve çocuklar birlikte zumba yaptı

Darıca Belediyesi tarafından Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikte anne ve çocukları aynı anda zumba yaptı.

Ulusal koordinatörlüğü Türkiye Belediyeler Birliği tarafından yürütülen Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında Darıca Belediyesi tarafından çeşitli organizasyonlar düzenleniyor. Hafta sonu Darıca sahilde Tempo Atletizm grubu ile birlikte yürüyüş etkinliği gerçekleştiren Darıca Belediyesi, sürdürülebilir hareketlilik biçimlerine dikkat çekmek amacıyla bünyesinde bulunan spor salonlarında da farklı organizasyonlar düzenledi. Sporun daha erişilebilir olması ve herkesin daha fazla sporla buluşabilmesi amacıyla Avrupa Hareketlilik Haftası’nı fırsata çeviren Darıca Belediyesi, birçok farklı spor branşıyla birbirinden farklı organizasyonlara ev sahipliği yaptı.

Avrupa ve dünya genelinde çevreci ve sürdürülebilir ulaşım çözümleri ile sürdürülebilir hareket alternatiflerinin teşviki ve farkındalık oluşturulması amacıyla kutlanan Avrupa Hareketlilik Haftası dolayısıyla Darıca Belediyesi, kurs merkezlerinde farkındalık oluşturmak adına çeşitli etkinlikler gerçekleştirdi. Sırasöğütler’de bulunan Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Kadın ve Çocuk Spor Merkezi’nde eğitim gören anne ve çocuklar aynı anda zumba ve aerobik etkinliği yaptı. Anne ve çocuklar bir arada hem eğlenirken hem de sağlıklı bir yaşam sürebilmesi amacı ile spora ve hareketli bir yaşama dikkat çektiler.

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