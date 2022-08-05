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Anne Taksi hizmeti ebeveynlerin yüzünü güldürüyor

İzmit Belediyesi’nin yürüttüğü Anne Taksi hizmeti ebeveynlerin yüzlerini güldürmeye devam ediyor.

KOCAELİ 05.08.2022, 12:49
Anne Taksi hizmeti ebeveynlerin yüzünü güldürüyor

İzmit Belediyesi’nin yürüttüğü Anne Taksi hizmeti ebeveynlerin yüzlerini güldürmeye devam ediyor.

İzmit Belediyesi’nin hayata geçirdiği Anne Taksi hizmeti, 2020 yılının ekim ayından bu yana hizmet vermeye devam ediyor. Anne Taksi hizmeti 38-42 haftalık gebe anneler, yeni doğum yapmış anneler, 0-2 yaş aralığında bebeğe sahip ebeveynlerin hastane randevularına güvenli bir şekilde ulaştırılmasına olanak sağlıyor.

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