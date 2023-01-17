Anaokulu öğrencilerinin heyecan dolu salon hokeyi turnuvası

Anaokulu Festivali sebebiyle düzenlenen Salon Hokeyi Turnuvasına katılan 60 minik öğrenci kıyasıya mücadele etti.

Sportif faaliyetlerin hız kesmeden devam ettiği Derince’de amatör branşlarda birbirinden önemli etkinlikler gerçekleşiyor. Derincespor çatısı altında 18 branşta binlerce sporcunun eğitim gördüğü ilçede bu kez anaokulu öğrencileriyle salon hokeyi turnuvası heyecanı yaşandı. Derince Belediyesi’nin ev sahipliğinde Derince Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleşen etkinlik, 8 takım ve 60 öğrencinin katılımıyla düzenlendi. Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, Belediye Başkan Yardımcısı Kemal Bayraktar, belediye meclis üyesi Kenan Yalçın ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Yusuf Yüksel de turnuvayı takip etti. Müsabakalarının sonunda düzenlenen törenle sporculara kupa ve madalya verildi. Ödül töreninde minik sporcuları tek tek tebrik eden Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, sportif faaliyetleri desteklemeye devam edeceklerini ifade etti.