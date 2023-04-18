Ambarcı Tepebaşı Camii Kadir Gecesi’nde hizmete açıldı
İZMİT BELEDİYE BAŞKANI FATMA KAPLAN HÜRRİYET’İN, TEMELİNİ KEMAL KILIÇDAROĞLU VE MERAL AKŞENER İLE BİRLİKTE ATTIĞI AMBARCI TEPEBAŞI CAMİİ KADİR GECESİ'NDE İBADETE AÇILDI.
İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in, temelini Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener ile birlikte attığı Ambarcı Tepebaşı Camii Kadir Gecesi’nde ibadete açıldı.
İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in, temelini CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile birlikte attığı Ambarcı Tepebaşı Camii’nde çalışmalar tamamlandı. Ambarcı Tepebaşı Camii Kadir Gecesi’nde halk iftarının ardından vatandaşların yoğun katılımıyla ibadete açıldı. Tüm İslam aleminin Kadir Gecesi’ni kutlayan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, "Ramazan ayı hoşgörünün, kardeşliğin, dayanışmanın, bereketin ve huzurun ayı. Biz de böyle anlamlı bir günde Tepebaşı Camii’ni ibadete açıyoruz. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Camimizin bölgemize ve tüm halkımıza hayırlı olmasını diliyor, şimdiden Ramazan Bayramınızı tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.