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Alzheimer Yaşam Evi açılış için gün sayıyor

İç tefrişat çalışmaları ve peyzaj düzenlemelerinde sona gelinen İzmit Belediyesi Alzheimer Yaşam Evi kapılarını hizmete açılmak için gün sayıyor.

KOCAELİ 11.05.2021, 12:53
Alzheimer Yaşam Evi açılış için gün sayıyor

İç tefrişat çalışmaları ve peyzaj düzenlemelerinde sona gelinen İzmit Belediyesi Alzheimer Yaşam Evi kapılarını hizmete açılmak için gün sayıyor.

İzmit Belediyesi’nin sosyal belediyecilik anlayışı kapsamında yaşı ilerlemiş vatandaşların refah seviyesini arttırmak için hayata geçireceği Alzheimer Yaşam Evi’nde çalışmalarda sona gelindi. İç tefrişat ve peyzaj çalışmalarının büyük bir kısmının tamamlandığı Alzheimer Yaşam Evi, kısa süre sonra hizmete girecek. Alzheimer Yaşam Evi çeşitli aktivite ve etkinlik fırsatlarıyla İzmit’te ikamet eden yaşlıları destekleyecek.

Günde aynı anda 16 kişinin faydalanabileceği Alzheimer Yaşam Evi’nde zihinsel egzersiz odası, spor alanı, müzik-resim gibi sanatsal aktivite alanı yer alıyor. Alzheimer Yaşam Evi, bir sosyal hizmet uzmanı, bir hemşire ve bir yaşlı bakım teknikeri ile hizmet verecek. Kocaeli Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Anabilim Dalı başta olmak üzere sağlık kuruluşlarıyla iş birliği içerisindeki Alzheimer Yaşam Evi hizmet kalitesini geliştirecek.
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