altınkemer ulaşlı arası sahil düzenlemesine başlandı
KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, KARAMÜRSEL ALTINKEMER SAHİLİ İLE ULAŞLI ARASI SAHİL DÜZENLEME PROJESİNİN ÇALIŞMALARINA BAŞLADI.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Karamürsel Altınkemer Sahili ile Ulaşlı arası sahil düzenleme projesinin çalışmalarına başladı.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların aileleriyle hoşça vakit geçirebileceği sahil düzenleme çalışmalarına bir yenisini daha ekliyor. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan Karamürsel Altınkemer sahili ile Ulaşlı arası sahil düzenleme projesinde çalışmalar başladı. 4 bin 980 metre uzunluğundaki sahil sosyal donatılarla donanacak. Proje kapsamında 4 bin 980 metre uzunluğunda 2.8 metre genişliğinde yürüyüş yolu ve 2.2 metre bisiklet yolu inşa edilecek.
57 bin 90 metre kare alanı kapsayan Karamürsel Altınkemer sahili ile Ulaşlı arası sahil düzenleme projesi içerisinde yaz sezonu için plaj yapılacak. 280 metre uzunluğu, 3 bin 300 metre kare alana sahip olacak plaj, mavi bayraklı Altınkemer plajına alternatif olarak hizmet verecek. Plaj kısmında 6 adet soyunma kabini, 6 adet duş ve bay, bayan tuvaletleri yer alacak.
Projede ayrıca vatandaşların aileleri ile rahat vakit geçirebilmeleri için 7 bin 930 metre kare piknik alanı yapılacak. Bölgede balıkçılar için 10 adet iskele yapılacak. Bölgenin aydınlatılması için 25 metre aralıklarla 200 adet aydınlatma direği kurulacak. Karamürsel Altınkemer sahili ile Ulaşlı arası sahil düzenleme projesi tamamlandığında bölgenin cazibe merkezi olacak.
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