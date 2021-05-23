Altgeçide hızlı girince kazayı beraberinde getirdi

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde bulunan bir altgeçide hızlı girerek virajı alamayan bir otomobil, karşı yönden gelen başka bir otomobile çarptı. Kaza sonrasında bir otomobil sürücüsü yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Darıca ilçesi İstasyon Mahallesi Topçular Caddesi üzerinde bulunan bir altgeçitte meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Darıca istikametinde seyir halinde olan Behçet A. idaresindeki 64 LR 891 plakalı Lada Samara marka otomobil, sürücüsünün altgeçide girip virajı alamaması sonucu karşı istikamette seyir halinde altgeçide girmek üzere olan Aşkın Y. idaresindeki 41 AFY 576 plakalı Fiat marka otomobille çarpıştı. Kazanın sonrasında Behçet A. yaralandı. kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede kazanın meydana geldiği adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaralanan sürücüye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Daha sonra sedyeyle ambulansa alınan Behçet A., tedavi edilmek üzere Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Kaza yapan otomobillerin altgeçidi kapatması sonucunda, trafik akışı bir süre başka bir yoldan sağlandı, altgeçitte ise uzun kuyruklar oluştu. Kazaya karışan otomobillerin bölgeye sevk edilen çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından, yol yeniden kontrollü olarak trafiğe açıldı. Hastanede tedaviye alınan Behçet A.’nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, diğer otomobil sürücüsü Aşkın Y. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.