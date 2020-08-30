Alt geçide Ormanya temalı estetik dokunuş

Kartepe Uzuntarla’da bulunan Ormanya’nın giriş kısmına yakın olan alt geçitte, Ormanya temalı resim uygulama çalışması yapılıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, resim uygulamaları ile şehrin estetik acıdan zenginleşmesine katkıda bulunuyor. Bu kapsamda İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Tarihi Mekanlar ve Kent Estetiği Şube Müdürlüğü, Kartepe Uzuntarla’da bulunan Doğal Yaşam Parkı Ormanya’ya ulaşımda kullanılan alt geçidin her iki cephesinde resim uygulama çalışması gerçekleştiriyor. Profesyonel ressamlar tarafından çizilen resim uygulamasında, konu olarak Ormanya temaları kullanılıyor.

Çalışma ile parkın girişine yakın ve D-100 Karayolu altında bulunan alt geçidin bir cephesine parkta bulunan mekanlar, diğer cephesine ise yine Ormanya’da bulunan hayvanların resim figürleri çiziliyor. Mekan çizimlerini bitirmek üzere olan ressamlar, hayvan figürlerini çizerek çalışmayı tamamlayacak.

Öte yandan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, il genelinde birçok çocuk oyun grubu inşa ederek düzenli olarak onarımlarını sağlıyor. Çalışmalarda oyun gruplarında bulunan aksaklıklar giderilirken kırık ekipmanlar tamir edilerek yeni görünümlerine kavuşuyor. Çocuk grupları bulunduğu alanlarda bakım ve onarım çalışmaları periyodik olarak yapılıyor. Kontrol edilen park ve bahçelerde aksaklıklar varsa ekiplere bildiriliyor. Keşif çalışmasının ardından bütün aksaklıklar tek tek gideriliyor.